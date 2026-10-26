Crystal Palace aurait déjà un favori pour remplacer Pierre Sage

The end ? La duré réalité du football anglais semble peser sur Pierre Sage à Crystal Palace. L’escouade de l’ancien entraîneur du RC Lens a connu un nouveau match sans victoire, le quatrième de suite, en concédant une nouvelle défaite à domicile face à Newcastle dimanche (0-2).

Les Eagles ne parviennent toujours pas à s’envoler en Premier League avec seulement deux points d’avance sur la lanterne rouge Sunderland. Palace aurait déjà trouvé le potentiel successeur de Sage en la personne de Sean Dyche, notamment passé par Nottingham Forest l a saison passée, selon les informations de The Telegraph . …

MB pour SOFOOT.com