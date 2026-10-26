La provocation de Mourinho devant le banc du Barça

La provocation de Mourinho devant le banc du Barça

Le Special show . José Mourinho qui gagne son premier Clásico depuis son retour sur le banc du Real ? Ça ne pouvait pas se passer sans les éternelles frasques du Mou.

Cette fois-ci, le Portugais a eu l’idée d’aller se poser quasiment en face du banc barcelonais et de rester planté là quelques secondes . Nul doute que quelques belles paroles ont également été échangées.…

LP pour SOFOOT.com