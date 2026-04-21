Une nouvelle technologie sur les hors-jeux arrive en Liga

Viva la revolución ! Ce lundi, le président de la Liga, Javier Tebas, a annoncé de grands changements pour les arbitres . Ceux qui sont souvent la cible des critiques vont voir leur système de hors-jeu totalement modifié. Tebas affirme lors d’une conférence à Madrid que le hors-jeu automatique sera introduit en première et seconde division espagnoles pour la saison prochaine.

Des capteurs dans le ballon

Adios le système de hors-jeu semi-automatique, qui nécessite toujours le jugement de l’arbitre de la VAR. « Le processus est déjà en cours. Cela dépend désormais de questions plus technologiques, mais ce sera prêt pour la saison prochaine et j’espère dès la première journée », glisse le président à Marca. Pour aider les arbitres et éviter les polémiques presque chaque week-end, des micropuces seront intégrées à l’intérieur du ballon . Ces micropuces permettront de détecter avec précision le moment de la frappe du joueur et, avec l’aide d’autres caméras, d’analyser la position du receveur.…

AR pour SOFOOT.com