Une nouvelle technologie sur les hors-jeux arrive en Liga
Viva la revolución ! Ce lundi, le président de la Liga, Javier Tebas, a annoncé de grands changements pour les arbitres . Ceux qui sont souvent la cible des critiques vont voir leur système de hors-jeu totalement modifié. Tebas affirme lors d’une conférence à Madrid que le hors-jeu automatique sera introduit en première et seconde division espagnoles pour la saison prochaine.
Des capteurs dans le ballon
Adios le système de hors-jeu semi-automatique, qui nécessite toujours le jugement de l’arbitre de la VAR. « Le processus est déjà en cours. Cela dépend désormais de questions plus technologiques, mais ce sera prêt pour la saison prochaine et j’espère dès la première journée », glisse le président à Marca. Pour aider les arbitres et éviter les polémiques presque chaque week-end, des micropuces seront intégrées à l’intérieur du ballon . Ces micropuces permettront de détecter avec précision le moment de la frappe du joueur et, avec l’aide d’autres caméras, d’analyser la position du receveur.…
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