Statut quo pour les Bleues au ranking FIFA
Pas d’arrangement. Malgré leur défaite (2-1) et le match nul (1-1) concédés par l’équipe de France face aux Pays-Bas dans le cadre des qualifications du Mondial 2027, les Bleues conservent leur septième place au ranking FIFA .
The latest Women's #FIFARanking has just dropped. 👀…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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