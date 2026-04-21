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Luis Enrique conseille de ranger les pop-corn avant la réception de Nantes
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 14:33

Luis Enrique conseille de ranger les pop-corn avant la réception de Nantes

Luis Enrique conseille de ranger les pop-corn avant la réception de Nantes

Pas de popcorn au Parc ? C’est en tout cas ce à quoi s’en tient Luis Enrique avant la joute en retard entre le PSG et le Nantes. Le big boss du Paris Saint-Germain n’a pas mâché ses mots concernant la difficulté de la rencontre qui attend ses hommes face aux Nantais. « Demain, contre Nantes, ce sera très difficile. Si vous vous attendez à aller au Parc des Princes pour manger du pop-corn et boire du Coca, oubliez ça. Si vous pensez que le match sera facile, oubliez. » Une bonne occasion de remettre l’église au milieu du village, alors que le PSG s’est incliné lors de la dernière journée face à l’OL (1-2).

Le turn-over pour souffler

Alors que le PSG s’apprête à disputer huit rencontres en moins d’un mois, le technicien espagnol n’a pas donné d’indications quant à l’utilisation de son effectif au complet : « Il faut voir tout ça de manière panoramique. Il y a encore deux matchs de championnat avant le Bayern. Je peux faire tourner, mais je ne sais pas. »

TC pour SOFOOT.com

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