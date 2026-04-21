Pierre Sage ne change pas un groupe qui gagne

On reprend les mêmes et on recommence. Le RC Lens retrouve Toulouse en demi-finale de Coupe de France ce mardi, quelques jours après sa victoire, en ouverture de la 30 e journée de Ligue 1.

Le groupe des Sang et Or pour ce match couperet a été dévoilé lundi après-match. Pierre Sage, l’entraîneur lensois, a décidé de convoquer les mêmes joueurs déjà concernés par le Lens-Toulouse du week-end dernier en championnat. Par conséquent, Nidal Čelik , le jeune défenseur bosnien, est une nouvelle fois absent de la liste des 21 prétendants à la rencontre du jour.…

CT pour SOFOOT.com