Pourquoi Vedat Muriqi devrait aller au Real Madrid plutôt qu’au Barça

Alors que le Real Madrid reçoit Alavés lundi soir en championnat, les résultats en Ligue des champions agitent déjà le prochain mercato. Mise en cause dans la nouvelle saison blanche des Madrilènes, l’attaque des Merengues aurait besoin d’un nouveau souffle et d’un profil différent de celui des sprinteurs. Comme Vedat Muriqi par exemple.

Sur la petite île de Majorque, l’attaquant kosovar Vedat Muriqi semble avoir trouvé ses repères à 31 ans. Buteur à 21 reprises en championnat et décisif contre les cadors de Liga, Muriqi pourrait continuer à siroter des cocktails sur les bords de la mer des Baléares, en toute simplicité. Mais un gros défi pourrait modifier son quotidien de vieux briscard, plus que la rumeur racontant que Dua Lipa s’est tatouée un 7 en son honneur. Le géant d’1,94m ne cesse d’impressionner les suiveurs de la Liga jusqu’à s’attirer les louanges de Samuel Eto’o en personne et susciter l’intérêt du FC Barcelone comme indiqué par le média Sport. Une option low cost « barça compatible », peut-être, mais un challenge plus sympathique pourrait l’attendre à Madrid.

Le Barça, le choix de la facilité

La situation de Robert Lewandowski à Barcelone est évidemment une aubaine. En fin de contrat, le buteur barcelonais est annoncé sur le départ après une saison plus difficile et tronquée par les blessures. Un Polonais s’en va, un Kosovar arrive, une affaire bien réglée. Certes, ils ont des styles de jeu un peu différents mais la même présence dans la surface de réparation qui servirait d’appui et de cible pour les centres de Lamine Yamal et ses copains. Une place de « joker de luxe » qu’ont eue Martin Braithwaite, Pierre-Emerick Aubameyang et tant d’autres, mais qui ne resteront pas dans l’histoire des Catalans.…

Par Tristan Claeyssen pour SOFOOT.com