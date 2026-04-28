Une nouvelle stat ridicule pour Tottenham
Ridiculement triste. C’est ce que l’on se dit en voyant cette improbable statistique concernant Tottenham. Cette saison, en effet, les Spurs comptent plus joueurs victimes d’une rupture des ligaments croisés que de victoires à domicile . Le club du nord de Londres a ainsi perdu James Maddison (3 août 2025), Wilson Odobert (11 février) puis Xavi Simons (ce week-end), et n’a remporté que deux rencontres dans son stade (contre Burnley et Brentford).
Tottenham have more players with ACL injuries this season (3) than Premier League home wins (2) 😳 pic.twitter.com/qPiTijrmF3…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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