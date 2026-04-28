Le programme des barrages de Ligue 1 dévoilé

Tu parles d’une pression . Si la Ligue 2 connaît déjà son champion, certains clubs vont attendre encore un peu avant d’espérer un retour dans l’élite française. Les équipes qui termineront entre la 3 e et la 5 e place se départageront lors de cruels barrages (le mardi 12 mai 2026 pour le match 4 e /5 e puis le vendredi 15 mai entre le vainqueur de ce match contre le 3 e ), avec un bouquet final lors d’une double confrontation prévue le jeudi 21 mai, puis un retour le dimanche 24 mai dans l’antre du 16 e de Ligue 1.

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AR pour SOFOOT.com