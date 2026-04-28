La compagnie Sail-power propose aux passagers une nouvelle liaison entre l'Angleterre et la France

Traversée de la Manche à bord d'un ferry à faibles émissions reliant la Grande-Bretagne et la France

par Lucien Libert

Alors que les gouvernements et les voyageurs cherchent des moyens de réduire les émissions liées ​aux transports, une petite start-up britannique propose aux passagers une autre façon de traverser la Manche : à la voile.

SailLink exploite un catamaran de 17 mètres (55 pieds) pouvant transporter jusqu'à 12 passagers entre Douvres et Boulogne-sur-Mer, en s'appuyant principalement sur le ​vent et les marées plutôt que sur les combustibles fossiles.

La traversée dure entre quatre et cinq heures, selon les conditions météorologiques.

Le service entame désormais sa ​deuxième saison complète et son fondateur espère que la demande ⁠croissante contribuera à prouver que le transport de passagers à l'aide du vent peut être à la fois ‌viable sur le plan environnemental et durable sur le plan commercial.

"Nous utilisons les forces qui sont déjà là", a déclaré le fondateur et skipper Andrew Simons, désignant le vent et les ​courants de marée comme les principales sources ‌d'énergie de la ligne.

Pendant la traversée suivie par Reuters, du fait de la ⁠faiblesse des vents, le navire a brièvement utilisé ses moteurs à plusieurs reprises : au moment de quitter le port et dans les zones plus calmes de la Manche.

Contrairement aux ferries conventionnels et aux vols court-courriers, qui comptent parmi les modes ⁠de transport les plus ‌émetteurs de carbone par passager, la compagnie affirme qu'une grande partie de ses trajets est assurée ⁠à la voile, près de 70% des traversées de sa première saison ayant reposé entièrement sur le vent.

Les ‌billets coûtent environ 85 livres (110 dollars) l'aller simple pour les adultes, avec des tarifs réduits pour les ⁠enfants et les jeunes adultes, plus 10 livres (13,50 dollars) pour le transport d'un vélo ⁠standard.

Lancé commercialement en avril 2025 ‌après plusieurs années de recherche et de traversées pilotes, SailLink a transporté 465 passagers et 135 vélos au cours ​de sa première saison. Cette année, il a augmenté le ‌nombre de traversées programmées et enregistré des centaines de réservations quelques jours seulement après sa réouverture.

Le service se distingue également des opérations de ferry ​traditionnelles en évitant les ports industriels. Les passagers embarquent dans des marinas situées en centre-ville, et les contrôles de passeport sont effectués directement à bord, ce qui permet à la compagnie d'opérer avec un navire et un ⁠équipage beaucoup plus réduits.

Pour les passagers, la traversée offre à la fois un rythme de voyage différent et la possibilité de participer activement à la navigation.

"C'est tellement relaxant (...) il suffit d'arriver, de monter à bord et de partir. On fait partie de la nature", estime Douglas Atfield, un passager voyageant d'Angleterre vers la France, notant qu'en outre, avec ce mode de voyage, les procédures d'enregistrement et les files d'attente prennent fin.

(Reportage Lucien Libert ; Mara Vilcu pour la version ​francaise ; Edité par Benoit Van Overstraeten)