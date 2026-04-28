PSG-Bayern : les liaisons tumultueuses

Alors que les deux clubs s’affrontent en demi-finales de Ligue des champions, la relation entre le PSG et le Bayern Munich semble s’être réchauffée. Ou pas.

« Qui était le Paris Saint-Germain avant que Qatar Sports Investments ne le rachète ? » Au détour d’une interview banale accordée ce lundi à T-Online, sponsor du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge – membre du conseil de surveillance du club et ancien PDG – s’est laissé aller à une petite pique historique envers le club parisien, avant la demi-finale de Ligue des champions les opposant. Un savoureux mélange de carotte et de bâton, dans lequel le dirigeant a alterné entre le chambrage et les louanges tressées à Nasser al-Khelaïfi, dont il félicite les travaux depuis quelques années. Une manière comme une autre de saluer l’arrivée du PSG chez les grands et de rappeler, aussi, que les relations entre les deux clubs semblent s’être apaisées. Une affaire loin d’être gagnée jusqu’ici.

Il faut dire que ce même Rummenigge, dans le sillage de la réflexion made in Bayern , s’est rarement montré tendre avec le PSG. Considéré comme un nouveau riche menaçant de fouler les plates bandes des historiques, le club de la capitale – comme Manchester City d’ailleurs – n’a jamais été vu d’un très bon œil par les dinosaures. En septembre 2017, quelques heures avant de se prendre une fessée au Parc des Princes (3-0), Rummenigge synthétisait ainsi l’écart entre les deux institutions : « Le PSG est un nouveau-né en Ligue des champions » tandis que le Bayern est « l’ancien club » . L’année précédente, le bonhomme en avait déjà mis une couche : « Nous n’allons pas payer le type de salaires offerts par Manchester City ou le PSG. Nous donnons de très bons salaires, mais ces clubs offrent des salaires fous. Et ce n’est pas comme ça qu’on gagnera plus de trophées. » Aujourd’hui, le discours a changé.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com