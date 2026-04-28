 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PSG-Bayern : les liaisons tumultueuses
information fournie par So Foot 28/04/2026 à 14:21

PSG-Bayern : les liaisons tumultueuses

PSG-Bayern : les liaisons tumultueuses

Alors que les deux clubs s’affrontent en demi-finales de Ligue des champions, la relation entre le PSG et le Bayern Munich semble s’être réchauffée. Ou pas.

« Qui était le Paris Saint-Germain avant que Qatar Sports Investments ne le rachète ? » Au détour d’une interview banale accordée ce lundi à T-Online, sponsor du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge – membre du conseil de surveillance du club et ancien PDG – s’est laissé aller à une petite pique historique envers le club parisien, avant la demi-finale de Ligue des champions les opposant. Un savoureux mélange de carotte et de bâton, dans lequel le dirigeant a alterné entre le chambrage et les louanges tressées à Nasser al-Khelaïfi, dont il félicite les travaux depuis quelques années. Une manière comme une autre de saluer l’arrivée du PSG chez les grands et de rappeler, aussi, que les relations entre les deux clubs semblent s’être apaisées. Une affaire loin d’être gagnée jusqu’ici.

Il faut dire que ce même Rummenigge, dans le sillage de la réflexion made in Bayern , s’est rarement montré tendre avec le PSG. Considéré comme un nouveau riche menaçant de fouler les plates bandes des historiques, le club de la capitale – comme Manchester City d’ailleurs – n’a jamais été vu d’un très bon œil par les dinosaures. En septembre 2017, quelques heures avant de se prendre une fessée au Parc des Princes (3-0), Rummenigge synthétisait ainsi l’écart entre les deux institutions : « Le PSG est un nouveau-né en Ligue des champions » tandis que le Bayern est « l’ancien club » . L’année précédente, le bonhomme en avait déjà mis une couche : « Nous n’allons pas payer le type de salaires offerts par Manchester City ou le PSG. Nous donnons de très bons salaires, mais ces clubs offrent des salaires fous. Et ce n’est pas comme ça qu’on gagnera plus de trophées. » Aujourd’hui, le discours a changé.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pablo Longoria retrouve un club
    Pablo Longoria retrouve un club
    information fournie par So Foot 29.04.2026 10:04 

    L’art du rebond. River Plate a officialisé l’arrivée de Pablo Longoria en tant que directeur sportif . L’ancien président de l’Olympique de Marseille, mis sur la touche en mars, n’aura pas tardé à retrouver un poste. Dans son communiqué, le club argentin rappelle ... Lire la suite

  • Luis Enrique sait combien de buts le PSG va devoir marquer à Munich
    Luis Enrique sait combien de buts le PSG va devoir marquer à Munich
    information fournie par So Foot 29.04.2026 09:50 

    Des buts, des buts, encore des buts. En conférence de presse après la demi-finale aller de Ligue des champions gagnée contre le Bayern, Luis Enrique a indiqué qu’il savait combien de buts son équipe devrait marquer pour espérer une qualification à l’Allianz Arena ... Lire la suite

  • Michael Olise comparé à... Matteo Politano
    Michael Olise comparé à... Matteo Politano
    information fournie par So Foot 29.04.2026 09:43 

    Drôle de compliment. Michael Olise était clairement identifié comme une menace du côté du PSG, mais cela n’a pas empêché l’international français de marquer lors de la défaite épique du Bayern au Parc des Princes (5-4). Toutes les télés du monde entier ont évidemment ... Lire la suite

  • « Match du siècle » et « monument du football » : la presse internationale en extase après PSG-Bayern
    « Match du siècle » et « monument du football » : la presse internationale en extase après PSG-Bayern
    information fournie par So Foot 29.04.2026 09:31 

    Et à la fin, c’est le football qui gagne ! La fantastique rencontre entre le PSG et le Bayern en demi-finales de Ligue des champions (5-4) n’a pas été appréciée qu’au sein des frontières franco-germaniques. La presse internationale n’a pas caché son admiration ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank