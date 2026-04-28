Un fan devant l'Eternel de l'OM supportera le PSG ce mardi

Alerte info ! On a trouvé un Marseillais qui ne supportera pas le Bayern Munich , ce mardi soir. Emmanuel Macron , en bon patriote, a officiellement trahi son club de cœur en soutenant le PSG pour la soirée.

Le grand écart présidentiel

L’aveu s’est produit en Andorre quand un enfant lui a posé la question qui fâche : « PSG ou OM ? » Réponse du chef de l’État, sans ciller : « Je suis supporter de l’OM, mais ce soir, c’est le PSG qui joue, donc PSG. Je pense qu’ils gagneront 3-1.» Un supporter de l’OM qui souhaite une victoire du PSG. Les gens ont été excommuniés pour moins que ça à Marseille.…

EM pour SOFOOT.com