Une nouvelle sélectionneuse débarque à la tête de l'Espagne
Le fameux triangle de Bermúdez.
Deux semaines après le revers en finale de l’Euro 2025 contre l’Angleterre, l’Espagne change de sélectionneuse. Alors que Montsé Tomé devait prolonger son contrat, la fédération espagnole de football a finalement décidé de la remplacer par Sonia Bermúdez , entraîneure des sélections U19 et U23 par le passé. L’arrivée sur le banc de l’ancienne joueuse du Rayo Vallecano, du FC Barcelone ou encore de l’Atlético Madrid a été officialisée ce lundi.…
MBC pour SOFOOT.com
