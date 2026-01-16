 Aller au contenu principal
Une nouvelle recrue de luxe dans le staff des Pays-Bas en vue du Mondial
16/01/2026 à 15:50

Jamais deux sans trois. Ruud Van Nistelrooy ouvre le troisième acte de sa collaboration avec la séléction néerlandaise. L’ancien serial buteur de Manchester United va retrouver le banc des Oranje et le staff de Ronald Koeman à partir du 1 er février prochain, pour donner un coup de pouce en vue du Mondial 2026, a annoncé la Fédération néerlandaise ce vendredi.

Passage difficile à Leicester

Déjà adjoint entre 2014 et 2016, puis lors de l’Euro 2020, Van Nistelrooy connaît la maison mais a pas mal voyagé depuis : un passage sur le banc du PSV Eindhoven en 2022-2023, un retour à Manchester United comme bras droit d’Erik ten Hag, un intérim express de quatre matchs après son licenciement, puis une pige plus douloureuse à Leicester. Arrivé en novembre 2024, reparti en juin 2025, le technicien de 49 ans avait connu une descente en Championship.

CM pour SOFOOT.com

