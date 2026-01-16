Le Paris FC vise un grand buteur européen

Un vieux renard en approche de la capitale française ? À la recherche de renforts au poste d’avant-centre, le Paris FC aurait pris contact avec Edin Džeko, selon L’Équipe .

Dès le début du mercato, le club de la capitale avait fait du recrutement d’un nouvel attaquant une priorité. Mais les pistes explorées jusqu’ici n’ont pas pu être concrétisées, si bien que le regard des dirigeants parisiens se tournerait vers le joueur de 39 ans. Le Bosnien n’a rejoint la Fiorentina que l’été dernier, après deux saisons passées à Fenerbahçe, mais il peine pour l’instant à s’imposer en Toscane.…

JE pour SOFOOT.com