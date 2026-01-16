Teddy Teuma fait son retour en Belgique

Le plus gros cou du mercato. « C’est officiel : Teddy Teuma est Rouche. » À 32 ans, l’international maltais (oui oui) s’engage avec le Standard de Liège jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour prolonger après le championnat régulier.

Recruté en provenance du Stade de Reims, où il a disputé 69 matchs pour 14 buts et 9 passes décisives, le milieu pose ses valises en Belgique, un pays qu’il connaît par cœur. Passé par Hyères, Boulogne, le Red Star, Teuma s’était surtout construit une vraie réputation à l’Union saint-gilloise, devenant l’un des meilleurs milieux du Plat Pays (164 matchs, 31 buts, 44 assists).…

MH pour SOFOOT.com