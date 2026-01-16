Le Havre grille la politesse à Valence et aux Rangers pour une recrue

Le Havre met le paquet. Après avoir largué Thomas Delaine puis enregistré les arrivées de Timothée Pembélé (prêté par Sunderland) et Sofiane Boufal (libre), le HAC devrait encore accueillir du beau monde .

D’après les informations de L’Équipe , le club normand s’apprête à recruter sous la forme d’un prêt sec le jeune milieu défensif de Salzbourg Lucas Gourna-Douath. C’est peu dire que l’arrivée de l’international Espoirs (3 sélections) au Havre ne relevait pas de l’évidence.…

CMF pour SOFOOT.com