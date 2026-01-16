Dominic Calvert-Lewin succède à Rio Ferdinand en Premier League

Beau cône tout bleu. Leeds United peut faire la fête : son attaquant Dominic Calvert-Lewin a été élu joueur du mois de Premier League pour décembre 2025. C’est la première fois depuis Rio Ferdinand en 2001 qu’un joueur de Leeds décroche cette distinction, mettant fin à 24 ans d’attente pour les Peacocks .

👏 @LUFC's Dominic Calvert-Lewin is @EASPORTSFC Player of the Month, after scoring six goals in five matches! pic.twitter.com/cxAkcqQG4f…

MH pour SOFOOT.com