Une nouvelle proposition de stade pour le PSG à Aulnay-sous-Bois

Un vaisseau spatial se pose à Aulnay-sous-Bois.

Un stade blanc et or, aux allures de soucoupe volante, posé sur une étendue d’eau. Non, ce n’est pas un projet sorti des cartons de Dubaï ou un stade fantôme du Mondial au Qatar, mais bien la vision proposée pour le PSG à Aulnay-sous-Bois comme nous le rapporte Le Parisien . L’agence d’architectes Vera Broëz missionné par la municipalité et le territoire Paris Terres d’Envol a imaginé ce que pourrait être la nouvelle maison des Parisiens si le club quittait le Parc des Princes. …

