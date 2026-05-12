Une nouvelle piste dans l’histoire de la taupe de Knysna lors du fiasco du Mondial 2010

Une nouvelle piste dans l’histoire de la taupe de Knysna lors du fiasco du Mondial 2010

Attention petit spoiler ! Ne lisez pas l’article jusqu’au bout avant d’avoir vu le documentaire si vous ne souhaitez pas vous faire divulgâcher ou allez lire un autre article de sofoot.com sur le champ !

L’affaire est-elle relancée ? Le documentaire « Le Bus, les Bleus en grève » disponible sur Netflix dès ce mercredi 13 mai revient sur l’un des plus gros fiascos de l’histoire du foot et du sport français en général.…

SF pour SOFOOT.com