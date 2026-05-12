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La finale des barrages de Championship est connue !
information fournie par So Foot 12/05/2026 à 23:48

La finale des barrages de Championship est connue !

La finale des barrages de Championship est connue !

Après deux 0-0 à l’aller, les matchs retours ! À l’entame des des demi-finales comptant pour les barrages de Championship, quatre clubs pouvaient encore espérer monter en Premier League. Désormais, ils ne sont plus que deux : Hull City, et Southampton. Le premier a en effet éliminé Milwall, grâce à une victoire 2-0 à l’extérieur lors de la seconde manche (belle ouverture du score de Bachir Belloumi à l’heure de jeu, break de Joe Gelhardt sur la fin après une passe décisive signée… Belloumi).

Le roi Charles

De son côté, le deuxième a dû attendre longtemps avant de faire l’ultime différence : Ross Stewart ayant répondu de la tête et de près à Riley McGree (but en première intention au bout de cinq minutes) dans le premier acte, c’est Shea Charles qui a envoyé les Saints sur la dernière marche (via une réalisation inscrite en prolongations, en faisant du même coup chialer Middlesbrough) .…

FC pour SOFOOT.com

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