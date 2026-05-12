L'Atlético de Madrid et la VAR battent Osasuna
Osasuna 1-2 Atlético de Madrid
Buts : Barja (90 e +1) pour Osasuna // Lookman (15 e , SP) et Sorloth (71 e ) pour l’Atlético de Madrid
Un penalty validé, un autre refusé. Le premier en faveur de l’Atletico de Madrid pour une main de Javi Galan et transformé par Ademola Lookman au quart d’heure de jeu, le deuxième annulé par la VAR malgré une potentielle faute de Juan Musso sur Ante Budimir. C’est tout, ou presque, ce qu’il a fallu aux Colchoneros pour battre Osasuna à l’extérieur lors de la 36 e journée de Liga.…
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