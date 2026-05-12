Espagne : 2 cadres privés de Coupe du monde

Au vu de leur saison, ce n’est pas illogique… Dans l’optique de la Coupe du monde 2026, Luis de la Fuente a procédé à une liste (très) élargie de 55 joueurs. Et dans cette dernière, deux noms biens connus n’apparaissent pas : Dani Carvajal et Alvaro Morata.

Des saisons pourries, performances et temps de jeu réunis

Le latéral droit du Real Madrid paye ses blessures, qui ont drastiquement diminué son temps de jeu avec le club de Kylian Mbappé. Quant à l’attaquant axial, ses performances à Côme se sont avérées plus que décevantes. Les deux champions du dernier Euro ne participeront donc pas au Mondial, et n’accompagneront pas Lamine Yamal.…

FC pour SOFOOT.com