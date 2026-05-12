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Rodez retourne le Red Star dans un match fou sur le chemin de la Ligue 1
information fournie par So Foot•12/05/2026 à 22:26
Rodez retourne le Red Star dans un match fou sur le chemin de la Ligue 1
Red Star 2-3 Rodez
Buts : Cabral (15
e
) et Escartin (61
e
) pour le Red Star // Baldé (29
e
), Magnin (67
e
) et Younoussa (69
e
) pour le RAF
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