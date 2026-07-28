Une nouvelle grosse vente vers la Premier League pour Toulouse ?
Ça serait bien de faire un tuto « Comment vendre des joueurs » à certains clubs de Ligue 1. Après Emersonn vendu à Ipswich Town début juillet pour environ 32 patates, c’est maintenant au tour de Dayann Methalie de plier bagage et de dire au revoir à son club formateur.
Le latéral gauche se dirige tout droit vers la Premier League, à Sunderland, avec qui il a conclu un accord contractuel selon RMC Sport.…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer