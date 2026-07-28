Le PSG avec un groupe très réduit pour la reprise

Vous aussi, le jour de la rentrée, vous aviez toujours des potes encore en vacances ? Au moment de faire l’appel, lundi, le prof principal Luis Enrique a déploré de nombreuses absences pour la reprise de l’entraînement. En effet, selon L’Équipe , il n’y avait que neuf joueurs : trois gardiens et six joueurs de champ, dont deux jeunes, Alessandro Longoni et Quentin Ndjantou.

Les Mondialistes reviendront au compte-gouttes

Les cadres Khvitcha Kvaratskhelia et Matveï Safonov, eux, étaient laissés orphelins par tous les Mondialistes. Après deux saisons plus que chargées, marquées par un doublé en Ligue des champions autant que par une absence de vraie coupure à cause du Mondial des clubs, le PSG avait décidé d’accorder à ses joueurs quatre semaines de vacances à compter de l’élimination de leur équipe en Coupe du monde.…

EL pour SOFOOT.com