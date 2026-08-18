Une nouvelle Fédération tourne le dos à Infantino

Une de plus, un soutien de moins : après de nombreuses fédérations européennes, c’est au tour de la Fédération écossaise de football de tourner le dos à Gianni Infantino . Ian Maxwell, directeur général du foot écossais, a confirmé lundi au micro de la BBC que l’instance allait voter contre Gianni Infantino lors des prochaines élections pour la présidence de la FIFA.

L’homme partage que la fédération s’aligne « sur la position de l’UEFA » et affirme que « la transparence et la gouvernance [de la FIFA] doivent changer ». La décision de la Fédération écossaise suit le fil rouge des prises de positions d’autres instances européennes, alors que l’UEFA continue de mettre la pression sur la FIFA et son président.…

ABS pour SOFOOT.com