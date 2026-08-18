Harry Kane estime avoir fait le boulot pour le Ballon d’or

La campagne ne fait que commencer. Auteur de 61 buts en 51 matchs avec le Bayern la saison dernière, Harry Kane considère avoir fait sa part du travail dans la course au Ballon d’or.

« J’ai fait tout ce que je pouvais faire en matière de performances. Maintenant, c’est aux votants et aux médias de décider », a expliqué l’Anglais en conférence de presse, avant la Supercoupe d’Allemagne face à Dortmund. Troisième du Mondial avec l’Angleterre et auteur de six buts dans la compétition , le buteur de 33 ans ne cache tout de même pas son envie : « Évidemment, ce serait fou si cela arrivait. »…

MJ pour SOFOOT.com