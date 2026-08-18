 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Premier match et premier gros raté pour Geubbels en Italie
information fournie par So Foot 18/08/2026 à 12:43
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Premier match et premier gros raté pour Geubbels en Italie

Premier match et premier gros raté pour Geubbels en Italie

Comment mal lancer son Erasmus. Arrivé à Lecce du Paris FC début août contre plus de quatre millions d’euros, Willem Geubbels disputait ce lundi soir son premier match sous la tunique rouge et jaune.

Un gros raté pour commencer

À l’occasion des 32 es de finale de Coupe d’Italie , le buteur français était titulaire face à Palerme. Les Apuliens ont encaissé deux buts en première période, avant de voir leur nouvel attaquant rater l’immanquable à l’heure de jeu.

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Quel gardien pour l'OM cette saison ?
    Quel gardien pour l'OM cette saison ?
    information fournie par So Foot 19.08.2026 01:25 

    À deux jours de lancer sa saison face à Strasbourg, l’OM n’a toujours pas trouvé le successeur de Gerónimo Rulli dans ses cages. Entre les pistes trop chères, les prêts compliqués et un compte en banque qui impose désormais de regarder deux fois le prix avant de ... Lire la suite

  • Les résultats des autres barrages de la Ligue des champions
    Les résultats des autres barrages de la Ligue des champions
    information fournie par So Foot 19.08.2026 00:28 

    Match nul, balle centre. À l’instar de l’OL face à Fenerbahçe (1-1), les deux autres rencontres de ce mardi soir qui opposaient le Dinamo Zagreb aux Norvégiens de Viking (2-2) et le Levski Sofia à l’AEK Athènes (0-0) se sont conclues sur un match nul . Viking signe ... Lire la suite

  • Loïs Openda salue l'état d'esprit lyonnais
    Loïs Openda salue l'état d'esprit lyonnais
    information fournie par So Foot 18.08.2026 23:50 

    La machine est lancée. Unique buteur lyonnais pour ce match aller de barrage de la Ligue des champions, Loïs Openda a salué l’état d’esprit affiché par les Gones durant la rencontre en après-match. Un bon résultat et de la joie Au micro de Canal+, l’attaquant belge ... Lire la suite

  • L'idylle se prolonge entre Depay et Corinthians
    L'idylle se prolonge entre Depay et Corinthians
    information fournie par So Foot 18.08.2026 23:37 

    Tudo Bem. Alors que les Corinthians avaient initialement annoncé le départ de Memphis Depay pour des raisons financières, le Brésilien et le club paulista vont poursuivre leur collaboration jusqu’en juillet 2028 , comme l’a annoncé le club ce mardi soir. Embed ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank