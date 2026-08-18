Premier match et premier gros raté pour Geubbels en Italie
Comment mal lancer son Erasmus. Arrivé à Lecce du Paris FC début août contre plus de quatre millions d’euros, Willem Geubbels disputait ce lundi soir son premier match sous la tunique rouge et jaune.
Un gros raté pour commencer
À l’occasion des 32 es de finale de Coupe d’Italie , le buteur français était titulaire face à Palerme. Les Apuliens ont encaissé deux buts en première période, avant de voir leur nouvel attaquant rater l’immanquable à l’heure de jeu. …
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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