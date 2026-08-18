Dortmund ne s'arrête plus de dépenser

Le Borussia a la golden card . Après le Français Joane Gadou et les Grecs Konstantinos Karestsas et Giannis Konstantelias, Dortmund en est à sa quatrième recrue à 20 millions d’euros ou plus avec Joey Veerman .

Le Néerlandais de 27 ans s’est engagé jusqu’en 2031 avec les Jaune et Noir, qui ont payé sa clause libératoire au PSV de 21,5 millions d’euros, rapporte Sky Sports.…

NB pour SOFOOT.com