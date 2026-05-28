Une nouvelle empoignade à Marseille

Même quand la saison est finie, l’OM divertit la toile. Alors que la saison s’était terminé sur un succès face aux Stade rennais, synonyme de qualification en Ligue Europa, le vestiaire des Phocéens a, une nouvelle fois cette saison, monté en températures. L’Équipe le révèle ce jeudi matin : ce soir-là, l’entraîneur adjoint Pancho Abardonado et le coordinateur sportif Bob Tahri se sont embrouillés autour d’une histoire de taupe.

Taupe moi si tu peux

Juste après la victoire contre les Bretons, Abardonado, accusé sur les réseaux sociaux d’être la taupe qui révélerait les coulisses des débâcles marseillaises à la presse, décide de confronter Tahri. « Pourquoi dis-tu partout que je suis une taupe ? ». En réponse , Bob Tahri dément à plusieurs reprises. Le ton de la discussion monte et plusieurs personnes arrivent à la rescousse pour séparer les deux hommes .…

MBC pour SOFOOT.com