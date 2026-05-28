La liste des Bleues avec deux absentes majeures et quatre nouvelles

Bleues de chauffe. Il n’y a pas que les garçons dans la vie, il y a les filles aussi ! Alors que tous les regards sont tournés vers l’équipe de France masculine, qui s’apprête à disputer la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, les féminines vont aussi se réunir pour le compte des qualifications au Mondial 2027. Ce jeudi matin, le sélectionneur Laurent Bonadei a annoncé la liste des 26 joueuses retenues pour ce rassemblement de juin.

Roulez jeunesse !

Bien évidemment, les cadres Grace Geyoro (London Lionesses), Sakina Karchaoui (PSG), Marie-Antoinette Katoto (OL Lyonnes), Sandy Baltimore (Chelsea), Pauline Peyraud-Magnin (Denver) et Élisa De Almeida (PSG) seront de la partie.…

VM pour SOFOOT.com