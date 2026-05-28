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Presnel Kimpembe réagit à la sortie de Kylian Mbappé sur l'extrême droite
information fournie par So Foot 28/05/2026 à 12:12

Presnel Kimpembe réagit à la sortie de Kylian Mbappé sur l'extrême droite

Presnel Kimpembe réagit à la sortie de Kylian Mbappé sur l'extrême droite

Sur le divan plutôt que sur le brancard. Alors qu’il a été désigné porteur de la Coupe aux grandes oreilles par le PSG, Presnel Kimpembe était invité sur le plateau de RTL dans le cadre de sa campagne de promotion de son autobiographie.

Kimpembe ne se mouille pas sur l’extrême droite

Interrogé sur plusieurs sujets concernant Kylian Mbappé, et notamment sa prise de position récente contre l’extrême droite, Kimpembe ne s’est pas vraiment mouillé : « C’est ce que lui pense. Chacun est libre de dire et de penser ce qu’il veut, on est en France, il a droit à la parole. » Une version neutre d’un Presko qui s’est parfois montré plus agressif sur les terrains de Ligue 1.…

TC pour SOFOOT.com

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