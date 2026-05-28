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La FIFA met en demeure une association caritative pour une histoire de billets
information fournie par So Foot 28/05/2026 à 11:58

La FIFA met en demeure une association caritative pour une histoire de billets

La FIFA met en demeure une association caritative pour une histoire de billets

Encore un geste de grande classe de la FIFA. Comme révélé par The Athletic , une association caritative a été contrainte d’annuler sa tombola, laquelle permettait de remporter deux places pour le match Nouvelle-Zélande – Égypte (deuxième journée du Groupe G, le 21 juin). Le média américain rapporte que l’organisme Spinal Cord Injury BC , qui soutient les personnes souffrant de lésions de la moelle épinière, a reçu une lettre de mise en demeure de la part de l’instance mondiale .

Un rappel au règlement

La FIFA a en effet indiqué à l’association que cette tombola était « en infraction avec la marque déposée de la FIFA et sa politique de billetterie » . Pour cause, son règlement stipule que les billets ne peuvent pas être utilisés à des fins publicitaires, de concours, de loteries ou d’autres activités commerciales, promotionnelles ou de marketing.…

OC pour SOFOOT.com

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