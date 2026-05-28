La FIFA met en demeure une association caritative pour une histoire de billets

Encore un geste de grande classe de la FIFA. Comme révélé par The Athletic , une association caritative a été contrainte d’annuler sa tombola, laquelle permettait de remporter deux places pour le match Nouvelle-Zélande – Égypte (deuxième journée du Groupe G, le 21 juin). Le média américain rapporte que l’organisme Spinal Cord Injury BC , qui soutient les personnes souffrant de lésions de la moelle épinière, a reçu une lettre de mise en demeure de la part de l’instance mondiale .

Un rappel au règlement

La FIFA a en effet indiqué à l’association que cette tombola était « en infraction avec la marque déposée de la FIFA et sa politique de billetterie » . Pour cause, son règlement stipule que les billets ne peuvent pas être utilisés à des fins publicitaires, de concours, de loteries ou d’autres activités commerciales, promotionnelles ou de marketing.…

OC pour SOFOOT.com