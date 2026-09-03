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Un ex-arbitre anglais se lançait des défis pendant les matchs
information fournie par So Foot 03/09/2026 à 16:07
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Un ex-arbitre anglais se lançait des défis pendant les matchs

Un ex-arbitre anglais se lançait des défis pendant les matchs

Siffler, pourquoi faire ? Si vous pensiez que les arbitres étaient tous des gens sérieux qui ne savent pas rigoler, détrompez-vous. Il y a bien des gars rigides comme François Letexier, et puis y a les autres, genre Mike Dean, arbitre de Premier League entre 2000 et 2023 . Et comme un match de PL doit être un peu ennuyeux à arbitrer, il faut bien pimenter le jeu. C’est ce que faisait Dean, en inventant des petits défis .

Dans le podcast Jamie Vardy’s Having A Party , l’ex-arbitre balance ses petits secrets : « On avait l’habitude de dire : « On va donner le coup d’envoi maintenant. Bon, voyons combien de temps on peut tenir sans siffler » […] Je l’ai fait plusieurs fois en Premier League, avant l’arrivée de la VAR bien sûr : j’ai tenu 20 à 25 minutes sans siffler . » Mais ce n’est pas tout. Comme courir, c’est fatigant, on peut aussi rester dans le rond central. Après tout, les arbitres de touche doivent bien servir à quelque chose : « Je restais debout dans le rond central pour voir combien de temps je pouvais y rester avant de devoir en sortir . […] C’était juste pour plaisanter. Une fois, j’ai tenu environ 15 minutes » .…

LP pour SOFOOT.com

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