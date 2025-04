information fournie par So Foot • 08/04/2025 à 16:17

Une nouvelle capitaine chez les Bleues

Chacune son tour.

Dans le foot tout va très vite, et Pauline Peyraud-Magnin le confirme un nouvelle fois. Sur contre le banc contre la Jamaïque et la Suisse en octobre, mais aussi face à l’Espagne en décembre, la gardienne de la Juventus est, trois mois plus tard, nommée capitaine pour le match de ce mardi soir contre la Norvège.…

