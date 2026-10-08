Une nouvelle bagarre aurait éclaté dans le vestiaire du Real Madrid

Fight Club. Fracturé depuis le départ de Xabi Alonso et l’embrouille entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, le vestiaire du Real Madrid aurait subi une nouvelle secousse. Selon les informations de la radio Cadena SER, deux nouveaux joueurs en seraient venus aux mains , sans préciser leur identité. L’arrivée de José Mourinho n’aurait clairement pas apaisé les tensions , et l’ambiance serait toujours « aussi glaciale qu’il y a cinq mois » , selon le média espagnol. Pour ne rien arranger, José Mourinho se serait entretenu avec Kylian Mbappé , vivement critiqué en Espagne suite à sa sortie en boîte de nuit, pour le recadrer.

Un mois d’octobre costaud

De quoi inquiéter les supporters merengues , alors que le mois d’octobre s’annonce particulièrement relevé . Après trois semaines sans match, le Real tentera de relever la tête en championnat face à Villarreal, avant de se rendre à Rome en Ligue des champions, puis de recevoir Séville et Leipzig, avant de croiser le fer avec le Barça pour le premier Clásico de la saison le 25 octobre prochain. …

TM pour SOFOOT.com