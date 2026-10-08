L’arbitre du prochain Clásico déjà dans le viseur du Real Madrid

Le prochain Clásico n’a pas encore commencé que le Real Madrid a déjà trouvé un premier adversaire. Alejandro Hernández Hernández devrait être au sifflet de la rencontre face au Barça , le 25 octobre prochain au Camp Nou, selon Radio Marca . La désignation n’est pas encore officielle, mais elle fait déjà grincer quelques dents dans la capitale espagnole. Sur cette même station pro-madrilène, le journaliste Roberto Gómez a même parlé de « mauvaise nouvelle » . Ambiance.

Six Clásicos, un seul pour le Real

À 43 ans, l’arbitre canarien connaît pourtant bien ce rendez-vous. Il devrait diriger son septième Clásico , avec un bilan qui penche franchement du côté catalan : trois victoires du Barça, deux nuls et une seule victoire madrilène. Celle-ci remonte à 2016, quand Cristiano Ronaldo et les siens étaient venus s’imposer 2-1 au Camp Nou.…

AC pour SOFOOT.com