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Aurélien Tchouaméni a très envie de retrouver les Bleus
information fournie par So Foot 08/10/2026 à 11:17

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Aurélien Tchouaméni a très envie de retrouver les Bleus

Aurélien Tchouaméni a très envie de retrouver les Bleus

Opération come-back. Pour sa première liste à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane avait décidé de se passer des services d’Aurélien Tchouaméni , laissé au repos à Madrid pour une blessure à la cuisse et encore convalescent.

Le milieu de terrain de 26 ans s’est confié, au micro de France 24 en marge de l’Africa Day de Sciences Po le 3 octobre dernier, sur sa blessure qui lui a gâché la vie durant le Mondial 2026 : « C’est une Coupe du monde donc on essaie de tout mettre en place pour être le plus performant possible sur le terrain. J’ai pris des risques que je n’aurais peut-être pas pris si c’était à un autre moment mais je ne regrette rien. Les joueurs comprennent qu’il y’a des circonstances qui demandent de tout donner. J’en ai payé le prix après par la suite, mais il n’y a aucun regret par rapport à ça ».

MB pour SOFOOT.com

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