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Mbappé reçoit un soutien d'un coéquipier pour le Ballon d'or
information fournie par So Foot 08/10/2026 à 09:25

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Mbappé reçoit un soutien d'un coéquipier pour le Ballon d'or

Mbappé reçoit un soutien d'un coéquipier pour le Ballon d'or

Nouvelle bromance ? Alors que le soutien du Real Madrid à Kylian Mbappé dans la course au Ballon d’or a été plutôt timide, l’international français peut compter sur celui de José Mourinho, mais aussi sur celui d’un de ses coéquipiers : Raúl Asencio. Dans un entretien accordé à AS, le défenseur madrilène a été dithyrambique envers l’international français , pourtant au cœur des critiques depuis sa sortie en boîte de nuit alors qu’il est actuellement blessé. Pour ne rien arranger, ce dernier a publié une story sur Instagram dans laquelle il apparaît à vélo, une activité que son entraîneur aurait tout bonnement interdite à ses joueurs. D’après les informations d’ El Chiringuito , le technicien portugais l’aurait d’ailleurs recadré cette semaine.

« Le meilleur joueur parmi tous les nominés  »

« Ce serait juste », a-t-il affirmé. « Je le vois tous les jours. Pour moi, c’est le meilleur joueur parmi tous les nominés. Sur le plan footballistique, Kylian est le meilleur. Le meilleur buteur dans toutes les catégories. C’est une récompense individuelle. » Pichichi pour la deuxième saison consécutive grâce à ses 25 buts lors de l’exercice 2025-2026, le capitaine de l’équipe de France est aussi devenu cet été le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, avec 22 buts en 22 matchs.…

TM pour SOFOOT.com

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