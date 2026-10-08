Le Portugal grimpe au classement FIFA, la France reste sur le podium

On va plus haut quand on n’a plus le poids de l’égo. Après la trêve internationale de septembre-octobre, le Portugal a réalisé la plus belle opération du top 10, en gagnant deux places. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, ou pas, pointent désormais au cinquième rang, après quatre victoires en Ligue des nations, dont un dernier succès contre la Norvège (2-1). Dans le même temps, le Brésil et le Maroc reculent, eux, d’une petite place chacun , désormais 6 e et 7 e .

L’Espagne toujours plus haut

Tout en haut, rien ne bouge, si ce n’est l’écart. Championne du monde cet été, l’Espagne a profité de son sans-faute en Ligue des nations pour conforter sa première place avec 2 011,57 points. Derrière, l’Argentine reste deuxième et peut remercier Léo Messi, tandis que la France complète le podium avec 1 958,86 points. Les Bleus de Zizou ont remporté trois de leurs quatre rencontres, quand même. L’Angleterre reste quatrième, devant le Portugal, donc. Belgique, Pays-Bas et Mexique complètent le top 10.…

AC pour SOFOOT.com