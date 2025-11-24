Une NBA à l’européenne : le rêve concret du PSG et de Manchester United

Longtemps resté dans les tuyaux, le projet d’une NBA en Europe, officialisé fin septembre, gagne en épaisseur au fil des semaines. Annoncée pour 2027, l’idée va même jusqu’à charmer de grandes écuries de football comme le PSG ou Manchester United, prêts à monter leur propre franchise. Pour l’amour du business plus que de la balle orange.

Assister à un match PSG-Los Angeles Lakers ? C’est l’idée (un peu) fantasque qui se propage depuis plusieurs mois sur le sol européen. Déjà bien amorcée, l’extension d’une NBA sur le Vieux Continent, confirmée par George Aivazoglou, patron de la NBA en Europe et au Moyen-Orient, est prévue pour octobre 2027 avec ses propres franchises, son calendrier, ses revenus, tout en restant relié à la grande ligue américaine.

Au menu, 16 équipes, dont 12 franchises permanentes, et, pour ne rien retirer au spectacle, des clubs de football de renom, ayant pour ambition de devenir omnisports, pourraient se joindre à la fête. « Je pense que le mélange comprendra des équipes existantes de la première division actuelle, des équipes de football sans club de basket et des équipes créées de toutes pièces », confiait le numéro 2 de la NBA, Mark Tatum, dans une interview à The Athletic , le 20 novembre. Le décor est posé.…

