Une nation blacklistée autorisée à revenir dans une compétition FIFA

La FIFA a visiblement trouvé la plus petite porte possible pour faire revenir la Russie . Suspendu des compétitions internationales depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, le pays pourra participer à la nouvelle Coupe du monde U15, organisée en Azerbaïdjan du 22 au 31 octobre.

Le communiqué de la fédération azerbaïdjanaise indique que la compétition sera ouverte à toutes les équipes masculines des associations membres de la FIFA. Une formulation qui ne cite pas directement la Russie, mais qui suffit à lui rouvrir la porte.…

MJ pour SOFOOT.com