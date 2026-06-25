Aurélien Tchouaméni : « Le coach nous a donné une mission »

La salle était bondée.

Présent en conférence de presse d’avant-match de France-Norvège (vendredi 21h), match décisif au classement du groupe I, et donc dans le déroulé de la suite de la compétition, Aurélien Tchouaméni a commencé par rendre hommage à son sélectionneur, endeuillé : « Au nom de toute l’équipe de France, on voulait présenter nos condoléances au coach, à sa famille et son entourage. C’est un moment compliqué pour tout le monde, le coach et nous. Quand il est parti, il nous a donné une mission, au staff technique et aux joueurs. On sait qu’en finissant deuxièmes il y aura beaucoup plus de périples à faire. Notre objectif principal est de gagner le match. » …

TD, à la Bentley University pour SOFOOT.com