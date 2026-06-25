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Un cadre des Bleus préservé face à la Norvège
information fournie par So Foot 25/06/2026 à 21:39

Un cadre des Bleus préservé face à la Norvège

Un cadre des Bleus préservé face à la Norvège

Le temps du repos. Gêné par une blessure au dos ces dernières semaines, William Saliba est contraint de serrer les dents sur ce début de Mondial. Titulaire lors des deux premiers matchs contre le Sénégal et l’Irak, le Gunner sera préservé face à la Norvège ce vendredi .

« William ne sera pas là demain »

« Deux joueurs ne participeront pas à l’entraînement aujourd’hui : William Saliba, qui va être ménagé (contre la Norvège, NDLR) , et Marcus Thuram, qui a une petite douleur au mollet et qui sera ménagé aujourd’hui » , a lancé Guy Stéphan en conférence de presse ce jeudi soir. Avant d’en rajouter une couche et d’entériner le forfait de l’ancien Stéphanois : « William ne sera pas là demain . Il faut se référer à celui qui l’a remplacé les derniers matchs… » Si on joue aux devinettes, c’est bien Maxence Lacroix qui devrait le remplacer dans le onze. Une information avancée par L’Équipe .…

VM pour SOFOOT.com

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