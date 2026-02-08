Une morue séchée comme trophée d’homme du match au Portugal
C’est ce qu’on appelle un cadeau original. Élu homme du match lors de la victoire de l’équipe B de l’Académica face à la B du Vitória (1-0) en troisième division portugaise, Beni Souza a reçu un cadeau original . Le natif de Tremblay-en-France prêté par le Benfica à Coimbra a reçu en guise de trophée une morue séchée – communément appelé bacalhau au Portugal – offerte par un des partenaires du club.
