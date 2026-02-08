L'OL Lyonnes remporte son 31e derby face à Saint-Étienne
OL Lyonnes 4-0 Saint-Étienne
Buts : Benyahia (45 e +3), Svava (46 e ), Katoto (71 e ), Diani (90 e +3, SP) pour les Fenottes
On prend les mêmes et on recommence. Toujours invaincues en championnat, les Lyonnaises recevaient Saint-Étienne au Groupama Stadium. Portées par leur capitaine, Inès Benyahia, les Fenottes ont su se montrer efficaces dans les moments clés du match.…
