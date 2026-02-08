 Aller au contenu principal
Thomas Lemar met fin à trois ans de disette
information fournie par So Foot 08/02/2026 à 16:36

Après trois années de galères et de combats. Retardé de 24 heures à cause des inondations qui touchent la capitale andalouse, Séville a vu ce dimanche Thomas Lemar inscrire son premier but depuis trois ans .

1058 jours de disette

Depuis le 18 mars 2023, le champion du monde tricolore 2018 n’avait plus trouvé le chemin des filets. Débarqué à Gérone, en provenance de l’Atlético de Madrid cet été, Thomas Lemar a donc inscrit son premier but depuis 1058 jours, soit 2 ans, 10 mois et 21 jours depuis sa dernière réalisation avec les Colchoneros face à Valence.…

LB pour SOFOOT.com

