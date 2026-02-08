Timothy Weah se confie sur ses doutes avant de signer à l'OM

Le blues du fils Weah. Interrogé par Téléfoot ce dimanche à quelques heures du Classique face au Paris-Saint-Germain, Timothy Weah s’est longuement confié sur ses doutes et son manque d’épanouissement à la Juventus.

La volonté de rester à Marseille

Couteau suisse et homme de confiance de Roberto De Zerbi cette saison, Tim Weah n’est pourtant pas arrivé à l’OM cet été avec le maximum de confiance . L’ancien titi parisien s’est confié au micro de TF1 sur les périodes de doutes qu’il a connu lors de son expérience à la Juventus. « Quand je suis arrivé ici, ils ont pris un joueur un peu cassé, en manque de confiance. Me lever le matin, c’était dur pour moi, d’aller à l’entraînement. Parce que les choses n’allaient pas pour moi. Donc ils ont fait un pari sur moi », a assuré le numéro 22 marseillais.…

LB pour SOFOOT.com