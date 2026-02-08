Nice et Monaco se quittent bons ennemis
Nice 0-0 Monaco
Plus d’infos à venir……
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Nice et Monaco se quittent bons ennemis
Plus d’infos à venir……
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Le blues du fils Weah. Interrogé par Téléfoot ce dimanche à quelques heures du Classique face au Paris-Saint-Germain, Timothy Weah s’est longuement confié sur ses doutes et son manque d’épanouissement à la Juventus. La volonté de rester à Marseille Couteau suisse ... Lire la suite
OL Lyonnes 4-0 Saint-Étienne Buts : Benyahia (45 e +3), Svava (46 e ), Katoto (71 e ), Diani (90 e +3, SP) pour les Fenottes On prend les mêmes et on recommence. Toujours invaincues en championnat, les Lyonnaises recevaient Saint-Étienne au Groupama Stadium. Portées ... Lire la suite
Après trois années de galères et de combats. Retardé de 24 heures à cause des inondations qui touchent la capitale andalouse, Séville a vu ce dimanche Thomas Lemar inscrire son premier but depuis trois ans . 1058 jours de disette Depuis le 18 mars 2023, le champion ... Lire la suite
Avec son carré d'as Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot et Julia Simon, le relais mixte français a décroché l'or olympique dimanche, plaçant sur orbite le biathlon tricolore, qui vise une razzia sur le site en altitude d'Anterselva (Italie). Attendus ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer